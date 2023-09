Saudi-Arabië profileert zich als voetballand, maar waarom pompen ze zoveel geld in de sport?

"70 procent van de inwoners zijn jonger dan 35 jaar. Die Generatie Z stelt veel eisen en de overheid is bang dat als ze niet luisteren, er een nieuwe Arabische Lente vol radicalisering zal starten", stelt Chadwick in "Terzake". Om aan die eisen tegemoet te komen, zetten ze volop in op entertainment in de vorm van voetbal.