Proces tegen Schild & Vrienden begint vandaag - en wordt mogelijk meteen stilgelegd

Waarom noemt VRT NWS Dries Van Langenhove bij naam?

Van Langenhove is de enige bekende naam in deze zaak. Op het ogenblik dat "Pano" een reportage over Schild & Vrienden draaide, gaf hij alle interviews. Van Langenhove was ook daarvoor al in de media gekomen, als studentenvertegenwoordiger in de raad van bestuur van de Universiteit Gent. Later werd hij als federaal parlementslid verkozen op een lijst van Vlaams Belang - een functie waaruit hij begin dit jaar ontslag nam. Hij is dus een publiek figuur.