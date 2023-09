Schoolspullen populair in doorgeefwinkel Waterschei in Genk: “Je krijgt er nog een kopje koffie bij”

De winkel in Genk is elke eerste en derde donderdag van de maand open. “Vorige week hebben we een extra openingsdag gehad”, vertelt opbouwwerker Emine Sahin. “Toen was het immens druk, we hebben buiten zelfs stoelen moeten zetten om de mensen te kunnen opvangen. Vandaag is het heel wat kalmer. Maar we zien wel dat de winkel steeds populairder wordt, dat wel.”