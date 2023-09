Simac Ladies Tour met wereldkampioene Lotte Kopecky doorkruist Leuven: verkeershinder verwacht

"We verwachten heel wat hinder vandaag door de Simac Ladies Tour", vertelt Marc Vranckx van de Leuvense politie. "Het is verboden om je voertuig in het centrum van Leuven en in Wilsele, daar waar het parcours passeert, te parkeren. Daar zal je vooral op de Vismarkt, in de Karel van Lotharingenstraat en in Craenendonck tot 20.00 uur rekening mee moeten houden. Op de rest van het parcours in het centrum zal dat tot 15.30 uur zijn."

"Hetzelfde geldt ook voor het verkeer", gaat Vranckx verder. "Het is tot 18.00 uur verboden om in de straten van het parcours te rijden. Het is evident dat we het parcours om veiligheidsredenen vrijhouden van voertuigen."

Meer info vind je op de site van de lokale politie.