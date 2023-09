Spoedafdeling van nieuw Antwerps ziekenhuis opent morgen al na stroomstoring in oud ziekenhuis

Daarom is beslist om de spoedafdeling nu al te verhuizen. "Het is belangrijk om de beste zorg te kunnen bieden", zegt Van de Vreken. "Het neemt ook heel wat druk weg bij de andere spoeddiensten, want ZNA Stuivenberg is een van de drukste spoeddiensten van het land."

De stroomproblemen hebben ook heel wat problemen veroorzaakt voor geplande operaties in het oude ziekenhuis. "We hebben daar nu een oplossing voor gevonden binnen het ziekenhuisnetwerk", klinkt het. "We kijken naar de dringendheid. De dringende operaties komen eerst aan bod in een partnerziekenhuis. De rest kan ingepland worden als het nieuwe ziekenhuis opent."