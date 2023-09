30,2 graden: dagrecord in Ukkel gebroken, vanaf morgen eerste hittegolf ooit in september

Zomer in september. Ook vandaag is het bakken en braden. Voor de tweede dag op rij sneuvelt een dagrecord. Gisteren werd 30,1 graden genoteerd in Ukkel. Het vorige warmterecord voor 6 september stond op 28,5 graden. Dagrecords sneuvelen steeds vaker, weet Verbruggen.

We stevenen ook af op een hittegolf. Morgen zitten we aan dag vijf met 25 graden waarvan we drie dagen temperaturen haalden van 30 graden (of meer). Een hittegolf in september kunnen we historisch noemen. Sinds de metingen in 1833 is dat nog nooit gebeurd. Hittegolven waren er wel verschillende keren tot en met eind augustus.