Straattheaterduo Kartje Kilo uit Ieper krijgt wekelijkse rubriek in het televisieprogramma "Iedereen Beroemd"

"We spelen twee radio DJ's, DJ Martial en Noël en geven dus wielercommentaar vanuit een oude caravan die omgebouwd is tot een studio. Op een plaats waar juist geen koers is en dat maakt het bijzonder grappig", vertelt Wouter Sinaeve enthousiast. Zo geeft het duo in de eerste aflevering vanavond commentaar bij mensen die op de Grote Markt in Aalst terrasjes doen. "In combinatie met vinylplaatjes, in de stijl van onze grote voorbeelden Michel Wuyts en José De Cauwer."

Dit is volledig nieuw voor ons", aldus Wouter. "Inderdaad een hele nieuwe wending voor Kartje Kilo en we zijn daar enorm blij om."