Stripgids Salon komt voor het eerst naar Gent: "Auteurs van Jommeke en Boerke vertellen hoe ze te werk gaan"

"We waren al een tijdje op zoek naar een opportuniteit om onze collectie strips in de kijker te zetten", vertelt Klaartje Van der Bauwhede van bibliotheek De Krook. "Deze zomer liep al de expo 'Duizend bommen en castraten' en als afsluiter daarvan ontvangen we nu ook het Stripgids Salon."

Tijdens een talkshow ontvangt VRT-journaliste Marjan Temmerman verschillende auteurs in de Krook, waaronder Philippe Delzenne, tekenaar van Jommeke, en Gentenaar Pieter De Poortere, de geestelijke vader van Boerke. Verder komt de Nederlandse graphic noveliste Micky Dirkzwager over haar debuut praten, de Iraanse Arezoo Moradi zal het hebben over haar samenwerking met Jeroen Janssen voor Landloos als de wind, een boek waarin Gent een hoofdrol speelt.