Studenten zoals Leander mogen sinds dit jaar meer uren werken: "Tof, maar we moeten opletten dat we nu niet té veel verdienen"

Het nieuwe aantal uren dat studenten mogen werken, is nu dus 600 uur per jaar. Maar tegelijkertijd mogen ze maar een bepaald bedrag per jaar verdienen om ten laste te kunnen blijven van hun ouders. Leander merkt op dat dat maximumbedrag voor het jaar 2023 ook opgetrokken is, maar niet even hoog in verhouding met die 600 uren.

Je mag nu als student 7.965 euro bruto per jaar verdienen in 600 uur. Ga je erover, dan dreig je veel zwaarder belast te worden op dat bedrag, en spelen je ouders je kindergeld kwijt. "Een student mag 13,27 euro per uur of minder verdienen als hij de volle 600 uur werkt", rekende Leander uit. "Vroeger was dat meer, ongeveer 15 euro. Toen mocht je tot 7.272,50 verdienen in 475 uur per jaar."

"Ik kan me voorstellen, zeker als ik naar mijn eigen uurloon kijk als redder, dat veel studenten meer zullen verdienen." Als zij de volledige 600 uur werken, kan hen dat zuur opbreken. Je moet dus als student niet enkel je werkuren in de gaten houden, maar ook het bedrag dat je in totaal zal verdienen.