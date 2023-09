Iconisch tramhokje aan halte "Bredene Renbaan" krijgt als eerste monument in Vlaanderen nieuw herkenningsteken voor beschermd erfgoed

Daarnaast krijgt de tramhalte de primeur om als eerste monument in Vlaanderen het nieuwe wit-gele herkenningsteken van beschermd erfgoed te dragen. Schepen van ruimtelijke ordening van Bredene Kristof Vermeire: "We zijn trots op ons erfgoed en het is voor Bredene een echte meerwaarde dat dit tramhokje nu beschermd is. Naast het architecturale aspect vertelt dit gebouw ook een belangrijk verhaal van onze gemeente. Tegelijkertijd zijn we de minister dankbaar voor de primeur dat het nieuwe herkenningsteken hier in Bredene bekend wordt gemaakt”"