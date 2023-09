Twee agenten springen in kanaal en redden vrouw op het nippertje van verdrinking in Grimbergen

"De vrouw verklaarde dat ze met haar wagen in het kanaal was gereden. Op basis van die informatie werd het duikteam van de brandweer verwittigd, omdat we vreesden dat er nog andere personen in het voertuig aanwezig waren. Dat bleek niet het geval." De auto werd ondertussen gevonden en is uit het kanaal gehaald.

Over de oorzaak van het incident, is nog geen duidelijkheid. "Het onderzoek moet uitwijzen of het om een ongeval gaat of een mogelijke wanhoopsdaad. Het Parket Halle-Vilvoorde werd op de hoogte gesteld."