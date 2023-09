Uitzonderlijk grote waterputten gevonden tijdens archeologische opgravingen in Heusden-Zolder

"Wat ook heel interessant is met dergelijke waterputten, is dat wij een volledige landschapsreconstructie kunnen maken", gaat hij verder. "Onderaan in het sediment van de waterputten hebben we heel wat organisch materiaal teruggevonden. Samen met het vondstmateriaal kunnen we kijken hoe de mensen het landschap inrichtten, welke vegetatie op de site aanwezig was en welke gewassen ze teelden. Dat is allemaal informatie die ons zal helpen om een verhaal te maken over hoe mensen vroeger in dit landschap geleefd hebben."