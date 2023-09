Uw vraag aan de nieuwsombudsman: "Is dat plasincident echt zoveel aandacht waard?"

Heeft de redactie overdreven met de berichtgeving? Ze heeft kennelijk zelf ook die vraag gesteld, wat altijd goed is. Toegegeven, de redactie duwde flink op het gaspedaal. Toch gaat het om feiten die je niet zomaar onder de mat veegt. De politiecombi aan het huis van de minister is een beschermingsmaatregel in opdracht van het Nationaal Crisiscentrum, om hem en zijn gezin te beschermen na dreigementen uit de drugsmilieu.

Wanneer enkele genodigden op het verjaardagsfeest zich onrespectvol gedragen ten aanzien van de lokale en federale politie is het belangrijk om te weten of en in welke mate de minister daar zelf van op de hoogte was. Daar mag duidelijkheid over komen.

Als die er is, is het verhaal grotendeels verteld en mag het gaspedaal wat gelost worden. En dan is het weer tijd voor de dingen die echt belangrijk zijn. Zoals een goed werkende justitie bijvoorbeeld.