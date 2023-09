Van Lady Di tot "Sex and the city": 5 straffe outfits die je nu kan zien in Den Haag

Vivienne Westwood stierf op 29 december vorig jaar, maar had een goede band met Kunstmuseum Den Haag. Daarom leent haar archief enkele belangrijke stukken uit. Zo belandde de trouwjurk van Carrie Bradshaw, gespeeld door Sarah Jessica Parker, uit de film "Sex and the city" in Nederland. Die jurk is trouwens opnieuw te zien in de opvolger, de reeks "And just like that".