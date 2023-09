Parlementairen ondervragen Van Quickenborne over plasincident. De Croo heeft "volste vertrouwen"

Het parlement wil opheldering over de vraag of de minister op de hoogte was van het plasincident tijdens zijn feest. Op camerabeelden is te zien hoe op verschillende momenten gasten tegen de politiecombi voor de deur plassen. De beelden tonen ook hoe de minister later op de nacht zelf naar buiten komt, de combi opent en meteen weer sluit. De vraag is of de minister op de hoogte was van het plasincident, iets wat hij ontkent.