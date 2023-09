Vandalen vernielen autoruiten in Wachtebeke en Moerbeke

In Wachtebeke en Moerbeke zijn in de nacht van woensdag op donderdag vandalen aan het werk geweest. De politie kreeg berichten over 3 auto's in Wachtebeke en 1 in Moerbeke waarvan de ruiten waren stukgeslagen. In Wachtebeke werd ook een elektriciteitskast gevandaliseerd.

De beschadigde wagens in Wachtebeke stonden geparkeerd in de omgeving van Overslag. Een buurtbewoner hoorde rond middernacht een klap. Toen de man ging kijken, bleek de achterruit van zijn auto te zijn stukgeslagen.

De politie van zone Puyenbroeck bekijkt de camerabeelden en houdt een buurtonderzoek om te zien wie de daders zijn. Wie iets gezien heeft, mag dat ook melden bij de politie.