Verdachte van reeks inbraken in Turnhout herkend na tip van Oostendse cafébaas

Een man die verdacht wordt van een reeks inbraken in het centrum van Turnhout is opgepakt door de politie en zit in de cel. De politie vatte de man na een poging tot diefstal in een café in Oostende. De café-uitbater herkende de man nadien op camerabeelden die de politie van Turnhout gisteren had verspreid naar aanleiding van enkele inbraken daar. Die zijn nu ook opgehelderd.