Stad Geel weigert vergunning aan gokkantoren: "Past niet in stad met zoveel onderwijs- en zorginstellingen"

Vorig jaar trok het stadsbestuur zo de vergunning van een gokkantoor, dat al drie jaar bestond, in. "Ik ben allereerst al persoonlijk niet zo'n fan van gokken omwille van het leed dat de verslavingen kunnen veroorzaken", zegt Celis. "Maar daarnaast hebben we in Geel ook heel wat scholen en zorginstellingen, zoals ons ziekenhuis en het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum (OPZ). We vinden het daarom belangrijk dat die gokkantoren zoveel mogelijk geweerd worden uit onze gemeente."