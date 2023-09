Karlien krijgt ziekenhuisfactuur voor onderzoek van 2 jaar geleden: moet ze die nog betalen?

"De verjaringstermijn voor de facturen van de meeste goederen en diensten is in principe 10 jaar, maar er bestaan wel wat uitzonderingen op die regel", legt meester Jeroen De Man van advocatenkantoor De Groote – De Man uit.



In het specifieke geval van Karlien, een ziekenhuisfactuur, is de verjaringstermijn korter dan gewoonlijk. "Medische kosten zoals facturen van artsen of labo's verjaren na 2 jaar. Al eindigt die termijn pas op de laatste dag van de maand waarin de prestatie - in dit geval de coronatest - is verricht."

Dit zijn nog andere belangrijke uitzonderingen:

Periodieke afrekeningen van energiekosten zoals voor gas of elektriciteit: 5 jaar

Erelonen van een advocaat en deskundigen: 5 jaar

Hotel- of restaurantrekeningen: 6 maanden

Meer uitzonderingen vind je op de website van de Federale Overheidsdienst Economie.