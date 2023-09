Drie jaar na Brexit: Verenigd Koninkrijk stapt weer in Europese onderzoeksprogramma's Horizon en Copernicus

Over de terugkeer naar Horizon is maanden onderhandeld, gisteravond werd het akkoord beklonken tijdens een telefoongesprek tussen de Britse premier Rishi Sunak en Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. Drie jaar geleden, bij de Brexit zelf, werd ook al onderhandeld over een voortgezette deelname aan Horizon, maar die onderhandelingen zaten toen in een impasse zolang er meningsverschillen bestonden over het handelsakkoord en Noord-Ierland.



Nu is er volgens de Britse regering een "op maat gemaakte" nieuwe overeenkomst gesloten met de Europese Unie. Britse onderzoekers kunnen zich vanaf vandaag weer kandidaat stellen om deel te nemen aan onderzoeksprojecten in het kader van Horizon. Het Europese onderzoeksprogramma heeft een budget van 95 miljard euro voor wetenschappelijk onderzoek.

Naast Horizon wordt het VK ook weer betrokken bij Copernicus, een onderdeel van het Europese ruimtevaartprogramma. Via satellieten wordt de aarde continu geobserveerd om informatie over het klimaat en het milieu te verzamelen. Het Verenigd Koninkrijk zou jaarlijks gemiddeld zo'n 2,6 miljard euro bijdragen aan de Europese begroting voor Horizon en Copernicus.