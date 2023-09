Vleermuis verdwaalt bij zoektocht naar winterverblijfplaats en belandt in Gentse gemeenteraad

Op de gemeenteraad in Gent, afgelopen maandag, was er een onverwachte gast. Tijdens een verhit debat over Extinction Rebellion fladderde er plots een vleermuis rond boven de hoofden van de gemeenteraadsleden. "Er leven al jaren vleermuizen in spleten en kieren van het stadhuis. Dat is in vele oude gebouwen zo", laat het kabinet van schepen Astrid De Bruycker (Vooruit) weten. "Meestal laten ze zich niet zien." De stad vermoedt dat de dieren dieper in spleten kruipen om verkoeling op te zoeken nu de temperaturen erg hoog blijven. "Dat klopt niet helemaal", zegt Daan De Keukeleire van Natuurpunt. "De vleermuis was niet op zoek naar aangenamere temperaturen, maar naar een winterverblijfplaats. Dwergvleermuizen doen dat massaal eind augustus en begin september."