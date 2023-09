Voor 30ste keer Jazz in 't Park in Gent, "het succes heeft met de sfeer te maken"

Dat Jazz in 't Park al 30 jaar bestaat is volgens de organisator niet alleen aan de muziek te danken. De sfeer is minstens even belangrijk: "Iedereen is hier welkom. Je hoeft geen kenner te zijn. Mensen komen langs en ontdekken iets of ze komen met vrienden en praten wat bij. Iedereen is welkom, ook gezinnen met kinderen." Gespreid over de vier dagen worden tussen de 12 en de 15.000 bezoekers verwacht.