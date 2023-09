Voormalig Krijgshospitaal in Dendermonde krijgt nieuwe toekomst

Het voormalige Krijgshospitaal in het centrum van Dendermonde krijgt een nieuwe toekomst. "We willen er nu een nieuw stadskwartier van maken met gemeenschapsfuncties en publieke ruimtes. Het zal dit deel van de stad een nieuwe toekomst geven", zegt burgemeester Piet Buyse (CD&V). Het Krijgshospitaal is een verzamelnaam voor een groot stuk van de binnenstad. Momenteel is het eigendom van het gemeenschapsonderwijs.

"Voor het gemeenschapsonderwijs zijn er nieuwe schoolgebouwen, maar GO! Talent zal een stuk van de nieuwe site blijven gebruiken als leslokalen", legt Buyse uit. "Maar we willen geen eiland vormen", zegt Niels Tas van scholengroep Het Leercollectief. "Het is de bedoeling dat we een onderdeel zijn van de omgeving en dat verenigingen en bewoners de schoolruimtes buiten de uren kunnen gebruiken."