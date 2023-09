Biden beschermt miljoenen hectare natuur in Alaska tegen olie- en gaswinning, maar omstreden Willow-project gaat door

Dat project valt niet onder de nieuwe beschermingsmaatregelen en zal dus blijven bestaan. Na de goedkeuring vijf maanden geleden had de regering wel aangekondigd dat ze grote gebieden natuur elders in Alaska zou beschermen, wat nu dus is bekendgemaakt. Volgens sommige Amerikaanse media gaat de bescherming zelfs verder dan verwacht.



Biden is zelf niet tegen olie- en gaswinning, maar wil het niet toelaten in natuurgebied. Het Willow-project ligt niet in natuurgebied. In die zin was de goedkeuring ervan geen plotse ommekeer van zijn beleid. Maar tegenstanders vinden dat het project niet in overeenstemming is met de klimaatdoelstellingen van de Amerikaanse president. De critici van toen loven de beschermingsmaatregelen die nu genomen worden. Maar ook zij wijzen erop dat er nog meer gedaan kan worden.