Ook Japanners op weg naar de maan: wat leveren al die ruimtemissies ons eigenlijk op?

"Heel vaak is het zo dat een bepaalde technologie of een materiaal in de ruimtevaart een specifieke toepassing krijgt, maar dat er op aarde vooral afgeleiden of 'spin-offs' van ontstaan", zegt Geukens. "De NASA en de ESA vinden die ook almaar belangrijker. Er bestaan dan ook ettelijke programma's om je te helpen hun technologie in producten voor het dagelijkse leven toe te passen."