Actieplan voor Brussel-Zuid klaar: permanente politiepost in station om veiligheid te verbeteren

In het treinstation Brussel-Zuid zal er een politiepost worden geïnstalleerd. Dat is de meest opvallende maatregel van een actieplan met in totaal 22 maatregelen. Die moeten de veiligheid en de netheid in en rond het station verbeteren, de infrastructuur in station en omgeving verbeteren en het daklozenprobleem beter aanpakken. Het actieplan is uitgewerkt door de Nationale Veiligheidsraad, in samenwerking met de federale regering, de Brusselse regering, de gemeenten Anderlecht en Sint-Gillis en de NMBS.