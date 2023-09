22 kinderen hebben tijdelijk geen plaats in hun voorziening in De Haan door personeelstekort: "Pas week voor schooljaar aangekondigd"

De scholengroep !mpact, waar NEST onder valt, is op de hoogte van de situatie. "Het is schrijnend, ik weet het", geeft Pieter De Winne, algemeen directeur van de scholengroep, toe. "We proberen voor elk kind een noodoplossing te vinden tot we genoeg personeel hebben gevonden en weer open kunnen gaan."

NEST heeft te weinig personeel omdat er vorig jaar is beslist dat de voorziening onder een andere koepel verder gaat. Niet meer onder het departement Onderwijs, maar onder Welzijn. "Onze personeelsleden wisten niet of ze hun job zouden kunnen behouden. Daarom hebben ze elders gesolliciteerd. Het is pas heel recent, sinds eind augustus dat het duidelijk is hoeveel mensen we nodig hebben, maar nu kunnen ze elders aan de slag en zitten wij met een probleem."