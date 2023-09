Wielrenner Victor Campenaerts is nieuwe ambassadeur van Slim naar Antwerpen en deelt cadeautjes uit op autoluwe zondag

Op zondag 17 september is het de 21ste editie van Antwerpen Shift, vroeger beter bekend als autoloze zondag. Op die dag zal het centrum van de stad autoluw zijn en zijn er heel wat activiteiten rond mobiliteit. "Het is de bedoeling om de mensen kennis te laten maken met alle alternatieven die er zijn voor de auto om in de stad te geraken", zegt schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). "We vinden niet dat het beperkt moet zijn tot een dag. We willen laten zien dat hoe meer mensen de auto thuis laten, hoe minder file er is in de stad."