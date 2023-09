Uitvinder smurfentaart komt met wolventaart: "Ik wil mens en wolf graag verzoenen"

De taart van Etienne heeft onderliggende boodschap. "Ik wil met deze taart mens en dier dichter bij elkaar brengen. De wolf is terug in Vlaanderen. Het dier is niet bij iedereen populair in Limburg en in de rest van Vlaanderen. Nochtans is het aan ons om in vrede samen te leven met de wolf. Mensen wiens dieren gevaar lopen, moeten zich informeren over de subsidies zodat ze hun tuin of weide kunnen omheinen."

Het is niet de eerste keer dat Etienne het voor de wolf opneemt. Hij kwam eerder al met een Wolvenbrood op de markt. De opbrengst van de verkochte taarten en broden gaat deels naar de vzw Welkom Wolf.