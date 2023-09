Zoektocht naar vermiste Leuvense jongeman gaat voort in moeilijke omstandigheden

Vandaag gaan de speurders opnieuw aan de slag, meldt politiewoordvoerder Marc Vranckx: "Duikers gaan opnieuw de Vaartkom doorzoeken, en gaan onder de boten zoeken die daar liggen. Dat is niet eenvoudig omdat de zichtbaarheid daar zeer beperkt is en het zoeken op de tast moet gebeuren. Een helikopter zal ook de Vaart afvliegen, om te zien of het lichaam eventueel is afgedreven en in het riet aan de oevers is terechtgekomen."