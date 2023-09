Tremelo zoekt nieuwe dorpsdichter: "Vacature staat open voor alle woordkunstenaars"  

"We zijn van mening dat alleen gedichten wat te beperkend zou zijn", zegt schepen van Cultuur Diane Willems (CD&V). "Daarom breiden we de invulling van het dorpsdichterschap uit naar iedereen die creatief met taal omgaat." De gekozen woordkunstenaar kan dan iets maken bij een belangrijke gebeurtenis als een feestdag of een ereburgerschap. "Dat mag nog steeds met een gedicht, maar ook voor andere vormen als een kortverhaal of slam poetry staan we zeker open", klinkt het bij Willems.