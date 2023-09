Zonder fusie gaan Galmaarden, Herne en Gooik tot 8 miljoen in het rood

Drie Pajotse gemeenten Galmaarden, Gooik en Herne hebben al beslist om na de volgende verkiezingen te fusioneren. Een financiële studie lijkt hen gelijk te geven. In elke geval een extra argument voor een fusie, zegt Ludo Persoons (CD&V), de burgemeester van Galmaarden. "We kunnen nog alleen verder, maar dan gaan we in het rood, tot 8 miljoen euro, alle drie samen. Dan moeten we hogere belastingen opleggen enzovoort. We kunnen blijven wachten, maar dit lijkt toch alweer een positief argument."