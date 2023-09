158 liter water per vierkante meter: zwaarste regenval in bijna 140 jaar teistert Hongkong

Het Observatorium van Hongkong, het meteorologisch agentschap van de stad, registreerde tussen 23 uur en middernacht plaatselijke tijd 158,1 millimeter neerslag - dat is 158,1 liter water per vierkante meter - aan zijn zetel. Dat is het hoogste niveau sinds men in 1884 met de metingen begon. De lokale autoriteiten hebben aangekondigd dat scholen gesloten blijven "vanwege de extreme weersomstandigheden".

Volgens de autoriteiten in Hongkong zou Shenzhen water willen lozen uit zijn reservoirs, wat dan weer voor overstromingen zou kunnen zorgen in het noorden van Hongkong.