300 Romeinen veroveren om de 25 jaar Velzeke tijdens Caesarfeesten: “We leven zonder gsm en eten varken aan het spit”

Om alles zo echt mogelijk te laten lijken, moeten de re-enactors alle moderne middelen afgeven. “Wij gebruiken geen gsm of smartphone en we geven ook onze bril af. Die dingen bestonden nog niet”, zegt Jef. “We hebben zelfs geen wekker. Er is een man die 's ochtends om 7 uur op een hoorn blaast."



Het eten wordt ook aangepast. "We eten wat er in die tijd gegeten werd. Varken aan het spit bijvoorbeeld. Maar er is veel meer dan dat. De Romeinen hadden een heel verfijnde smaak. Ze aten bijvoorbeeld ook oesters of smoutebollen." Jef kent het menu, maar zelf zal hij er niet van kunnen eten. "Ik ben een officier, wij aten voornamelijk pap."