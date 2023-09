Treinverkeer tussen Antwerpen en Nederland rijdt weer normaal

Het treinverkeer tussen Antwerpen en Nederland kan zijn normale route via de hogesnelheidslijn hervatten. Dat zegt spoornetbeheerder Infrabel. Door een persoonsaanrijding in Brecht was het treinverkeer van en naar Nederland eerder op de dag sterk verstoord. De betrokken trein, met zo'n 400 passagiers aan boord, kon uiteindelijk tot in Noorderkempen rijden en later zijn weg verderzetten.