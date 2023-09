5.000 enthousiaste luchtvaartspotters op zonovergoten spottersdag in Kleine-Brogel

De aanwezige spotters kregen ook de kans om het laatste ererondje van de eerste Belgische F-16 mee te maken. “Deze morgen heeft de FA95 - onze eerste Belgische F-16 - zijn laatste vlucht gedaan”, zegt Koen Vanheste, basiscommandant van Kleine-Brogel. “Met het toestel is 8.000 uren gevlogen en het heeft de pensioenleeftijd bereikt. Na dit weekend zal het toestel enkel nog op de grond dienen als trainingsvliegtuig. Deze laatste vlucht is dan ook een belangrijke mijlpaal in de overgang naar de F-35, de nieuwe gevechtsvliegtuigen van de Belgische luchtmacht. Ook dat was voor de spotters vandaag toch wel een unieke gebeurtenis”, besluit hij.

Ook Sara uit Hechtel geniet nog een laatste keer van de F-16 in de lucht. “Ik vind het geweldig dat ik de laatste vlucht vandaag kan meemaken, want ik vier hier vandaag ook mijn 40ste verjaardag. Voor mij is het vandaag dus een dubbel feest”, lacht ze.