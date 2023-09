Aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen opnieuw in volle glorie te bewonderen 

In Mechelen is het aartsbisschoppelijk paleis op de Wollemarkt opnieuw in volle glorie te bewonderen. Het paleis is na twee jaar restauratie uit de stellingen.

"Enkele jaren geleden stelden we vast dat de gevels in zeer slechte staat waren. De verf bladderde af en de luiken waren ook aan renovatie toe", zegt Luk Lemmens (N-VA) van de provincie. "We hebben vijf jaar geleden een dossier ingediend bij Vlaanderen voor de renovatie, die twee jaar geleden van start is gegaan. En nu zien we een prachtig resultaat waar het aartsbisdom, maar ook de Mechelaar fier op kan zijn."