Acteur Ivo Pauwels (85), alias "Nonkel Jef", is overleden

Pauwels heeft een lange acteercarrière gehad, zowel in het theater als op televisie. Hij studeerde aan Studio Herman Teirlinck en was in zijn beginjaren verbonden aan het K.N.S. en het Vlaamse Jeugdtheater. Hij speelde mee in theaterproducties van verschillende gezelschappen, waaronder het Fakkeltheater. Pauwels was ook te zien in tal van televisieseries, waaronder "Kapitein Zeppos" en "Axel Nort".

Samen met Ruud De Ridder, vader van acteur Sven De Ridder, heeft Pauwels het Echt Antwaarps Theater opgericht in 1981. In het Arenbergtheater speelde het gezelschap vooral komedies, in het Antwerps dialect. Het Echt Antwaarps Theater is ermee gestopt in 2020, door de gevolgen van de coronacrisis en de tegenvallende ticketverkoop in die periode.