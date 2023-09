Agentschap Opgroeien trekt vergunning in van kinderopvang Kamiel in Hasselt

Maar voor Kamiel blijft het niet bij de sluiting van een week. "Het Agentschap Opgroeien trekt de vergunning van het kinderdagverblijf in, vanaf 16 oktober", vertelt woordvoerder Nele Wouters. "We volgen de opvang al lange tijd van nabij op, omdat er problemen waren met het personeel en de kwaliteit. Er is heel veel personeelsverloop en een gebrek aan continuïteit. Maar we blijven ons te veel zorgen maken." Door de sluiting verdwijnen er 25 plaatsen in de kinderopvang in Hasselt.