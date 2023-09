Kapotte airconditioning zorgt voor problemen tijdens proces van aanslagen in Brussel en Zaventem

Op het proces van de aanslagen gaan de pleidooien van de advocaten van de verdediging vandaag voort, ondanks een probleem met de airconditioning. Gisteren bereikten de temperaturen in de zittingszaal bijna 30 graden.

De voorzitster, Laurence Massart, stelde dan ook voor om de zitting te schorsen. De vraag is of de warmte een impact heeft op de pleidooien. Maar zowel de juryleden als de advocaten willen dat het proces verder gaat.

De aanwezigen dragen dus best lichte kleding, maar de voorzitster draagt zelf een dikke toga. Ze gaf wel aan zelf niet erg happig te zijn op een schorsing, omdat ze maandag in beraadslaging wil gaan.

Ook het verdere verloop van het proces zal vast in een hete zittingszaal gebeuren. Want het onderdeel dat kapot is, laat nog op zich wachten. Het moest besteld worden en kan pas over twee weken geleverd worden.