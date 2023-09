AZ Maria Middelares in Gent lanceert website voor kinderen: "Zodat ze met een gerust hart naar ons ziekenhuis komen”

Op de website kunnen kinderen een kijkje nemen in de onderzoekskamer. Aan de hand van foto's en filmpjes maken ze ook al kennis met het ziekenhuisteam. Een wasbeer treedt op als hoofdfiguur en leidt de kinderen naar de juiste informatie op de website. "We hebben een normale website en brochures, maar merken dat die niet genoeg gelezen worden. We merken dat ze ook zelf online op zoek gaan naar informatie, dus deze nieuwe digitale vorm kan een grote meerwaarde zijn. De inhoud is nog gericht op het AZ Maria Middelares, maar er is een samenwerking met het ziekenhuis van Deinze. De volledige lay-out is op de kinderafdeling van AZ Sint-Vincentius gebaseerd."