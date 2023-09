Provincie West-Vlaanderen werkt samen met gemeenten in strijd tegen Aziatische hoornaar: "85 procent moet uitgeroeid worden"

In West-Vlaanderen worden de meeste nesten van Aziatische hoornaars ontdekt en dat aantal groeit elk jaar. In 2022 werden 430 nesten gemeld. Eind augustus van dit jaar stond de teller al op 661 nesten. Het provinciebestuur deed daarom vlak voor de zomer een oproep naar lokale besturen om samen te werken in de strijd tegen de Aziatische hoornaar, 61 lokale besturen hebben daar voorlopig al op ingetekend. Alleen Middelkerke, Langemark-Poelkapelle en Roeselare hebben dat nog niet gedaan.

"De Aziatische hoornaar leeft op een dieet van honingbijen en inheemse insecten", vertelt Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde voor landschap en natuur. "Ze vormen een gevaar voor onze biodiversiteit. Als we de populatie stabiel willen houden, dan moeten we dit jaar zeker 85 procent van de wespensoort uitroeien."

Eén van de afspraken is dat de lokale besturen de kosten om zo'n nest te verdelgen zullen betalen. "We merken dat inwoners de nesten laten hangen uit schrik om te moeten betalen voor de verdelging. Nu dat niet meer zo is, hopen we dat ze nesten sneller zullen melden. Want elk nest dat blijft hangen, zorgt het jaar erop voor extra problemen."