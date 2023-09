In Kortrijk kan je elektrische bakfietsen huren: "Prijs tussen deelauto en deelfiets"

Kortrijk heeft voortaan vijf elektrische bakfietsen die je kan ontlenen. Dat kan onder andere al in Antwerpen, Gent en Leuven, maar nu dus ook in Kortrijk. Kortrijk is de eerste stad in West-Vlaanderen die elektrische bakfietsen aanbiedt. Ze worden steeds populairder. Mensen gebruiken ze om boodschappen te doen of om kinderen van en naar school te brengen. Maar niet iedereen kan zo'n elektrische bakfiets betalen.

"Daarom biedt de stad die aan aan een kleiner tarief. Je kan in de app zien of er een bakfiets beschikbaar is en waar die staat", vertelt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit (Vooruit). "Elke bakfiets heeft een QR-code die je moet scannen, dan gaat het slot open. Het wordt ook mogelijk om de bakfiets op voorhand te reserveren."

De prijs zit tussen die van een deelauto en een deelfiets. "Met een maandelijks abonnement betaal je 3,5 euro per uur of 35 euro voor een volledige dag. Dat is niet goedkoop, maar toch een pak goedkoper dan een deelwagen", aldus Weydts.