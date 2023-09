Tongeren Kermis pakt uit met stunt: 1.000 ballonnen met kortingen moeten extra volk lokken

Om 15 uur werd het startschot van de kermis gegeven aan het Tongerse Stadhuisplein. Dat werd voor deze editie gedaan met een grote Balloon Drop, waarbij een groot net naar boven ging met twee brandweerwagens. Van daaruit vielen de ballonnen naar beneden. Mensen konden dan vervolgens ballonnen prikken voor verschillende kortingen.

In de 1.000 ballonnen stak een jeton ter waarde van 2 euro inruilwaarde bij de 120 kermisattracties in Tongeren. De hoofdprijs was een polsbandje van 20 euro voor 34 attracties. Die bandjes waren trouwens erg populair en in enkele dagen uitverkocht.