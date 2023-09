20 feestvierders besmet met zeldzame darminfectie in Beernem, 8 mensen in ziekenhuis

Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de feestzaal de nodige hygiënemaatregelen op vlak van voedsel had nageleefd. De feestzaal is al gedesinfecteerd. Alleen het sanitaire blok bij de zaal, is nog gesloten. Daar gaat het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen eerst nog nieuwe stalen nemen.

De darminfectie komt sporadisch voor in Vlaanderen met een 200-tal gemelde gevallen per jaar. "Van de zieke mensen en bij het personeel, worden stoelgangsstalen afgenomen om te onderzoeken of zij besmet zijn met de bacterie. Er wordt ook gevraagd of en naar waar ze op reis zijn gegaan voor het feest. Shigellose komt in sommige andere landen frequenter voor", zegt Joris Moonens van het Departement Zorg.