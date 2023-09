Belgische prof gaat viraal nadat hij gsm laat vallen tijdens interview op Franse tv: "Gelukkig had ik een mooie onderbroek aan"

Tijdens een video-interview op tv plots in je onderbroek staan: voor sommigen is het de ultieme nachtmerrie, voor de Luikse prof François Gemenne was het gisterochtend de realiteit. Gemenne, internationaal gerespecteerd als specialist in de geopolitieke klimaatproblematiek en migratie en lid van het VN-klimaatpanel, werd door La Chaîne Info (LCI) van de Franse zender TF1 via Zoom geïnterviewd toen zijn telefoon plots wegschoof en onder zijn bureautafel belandde.