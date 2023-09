Bisschoppen reageren op getuigenissen over misbruik in "Godvergeten": "Dit maakt een diepe indruk"

Maar de Kerk heeft ook geleerd uit wat is misgelopen. "Een leerschool in het beluisteren en het erkennen van slachtoffers van seksueel misbruik. Een leerschool in nederigheid, door het kwaad in eigen rangen onder ogen te zien. Een leerschool in de ontwikkeling van mogelijke wegen van herstel, tegemoetkoming of ondersteuning voor slachtoffers. Een leerschool in het ontmaskeren van kerkelijke gedragspatronen, overtuigingen, gezagsvormen of subculturen die tot misbruik kunnen leiden, en daarom dringend moeten worden bijgestuurd. Een leerschool in het bevorderen van gezonde omgangsvormen op relationeel en seksueel gebied onder het kerkelijk personeel. Een leerschool in het sanctioneren, omkaderen en begeleiden van daders van seksueel misbruik of grensoverschrijdend gedrag. Een leerschool in het screenen en opleiden van toekomstig kerkelijk personeel, onder wie zeker priesters en religieuzen, met het oog op de noodzakelijke preventie."



De bisschoppen benadrukken dat ze na de bijzondere parlementaire commissie over seksueel misbruik een bemiddelingsprocedure hebben opgestart en meldpunten hebben opgericht. Tot juni vorig jaar zijn er 1.345 meldingen binnengelopen, vaak over zaken die juridisch verjaard waren. "Op de eerste plaats kregen slachtoffers gehoor en erkenning. Daarnaast voorzag de procedure in een financiële tegemoetkoming, meestal vastgelegd in de vorm van een dading." Voor feiten die niet verjaard zijn, kunnen slachtoffers uiteraard naar het gerecht stappen.

Ook socioloog Jan Hertogen, zelf een slachtoffer, benadrukt naar de bemiddelingsprocedure en naar het fonds die het slachtoffers moet vergoeden. "Honderden priesters dragen verplicht bij aan het Fonds dat slachtoffers vergoedt, waaronder ook mijn dader", reageert hij.