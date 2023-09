Vzw Enchanté vult brooddozen in Gentse school: "Gelijke onderwijskansen geven aan iedereen door voedzame maaltijden aan te bieden"

"Steeds meer scholen willen een brooddoosnodigproject opstarten", vertelt de coördinator van Enchanté. "In 2021 zijn we gestart met 10 scholen in Gent, ondertussen zitten we aan 92 scholen in Vlaanderen." De projecten van Vzw Enchanté starten vanuit donaties. Aan het begin van dit schooljaar zamelde de organisatie 75.000 euro in. Dat is 10 procent meer dan vorig jaar.

Concreet krijgen de scholen die meedoen aan een project een som geld waarmee ze verschillende acties kunnen organiseren. "Sommige scholen kiezen voor een ontbijthoek omdat ze vaststellen dat hun leerlingen vooral met een lege maag aan de dag starten", legt Swyngedouw uit. "Er zijn ook scholen die kiezen om soep uit te delen. Je kan ook aan 'brooddoosverrijking' doen en noten, zaden, groenten of fruit uitdelen."