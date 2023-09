Renovatie van burchtruïne in Brustem na 30 jaar in de steigers afgerond

Schepen van Onroerend Erfgoed Mieke Claes (N-VA) is alvast opgelucht dat de renovatie rond is. "In het verleden hebben we heel wat vragen gekregen van de inwoners van Brustem om de ruïne op te knappen. Je kan haast niet langs de ruïne kijken. Het was trouwens een torenburcht die Lodewijk I, de Graaf van Loon, in 1170 heeft opgericht. De burcht was toen en nu nog steeds een centraal punt in Brustem."