Na de klacht tegen Burger King wegens "te kleine burgers": hoe uitzonderlijk zijn dit soort rechtszaken in de VS? 

Amerikanen durven ook snel een advocaat onder de arm te nemen. "Je hebt een advocaat per 300 inwoners, dat is best wat", zegt Soenens. "Veel van die advocaten zeggen dat hun cliënt ook niets moet betalen zolang ze de zaak niet winnen. Tegelijk verzamelen ze een hele groep mensen, soms tienduizenden tot een miljoen, in een zogenaamde class action lawsuit. Dat is een rechtszaak waarbij je een grote groep mensen vertegenwoordigt. Het vergroot de kans om een zaak te winnen. Bij ons is zo'n lawsuit niet toegestaan, omdat het een lawine aan rechtszaken zou veroorzaken die lang duren en veel geld kosten."